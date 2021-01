FOTO Tenismenul Dominic Thiem a cucerit-o pe "Printesa circului". Iubita campionului de la US Open e contorsionista

Clasat pe locul 3 in lume si proaspat castigator la US Open (in luna septembrie), Dominic si-a oficializat relatia la inceputul acestui an, cei doi petrecandu-si Revelionul impreuna.Noua iubita a lui Thiem e una dintre cele mai frumoase femei din Germania si are o meserie neobisnuita. Astfel, pe pagina sa de Instagram, ea se prezinta drept "contorsionista si patinatoare", dar poate fi la fel de bine si un fotomodel de succes.Dupa cum se poate vedea, Lili are calitati fizice rar intalnite, care ii permit sa execute miscari ale corpului aparent imposibile. Ca urmare, ea e recunoscuta in tara sa ca "Printesa circului", titulatura sub care a aparut recent pe coperta unei reviste.Citeste si: Cosmar la Australian Open pentru tenismenele din Romania. Cinci din sase jucatoare, eliminate in primul tur al calificarilor