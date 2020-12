Tenismenul Roger Federer si-a anuntat planurile pentru 2021: "Este marele meu obiectiv". Titlul care ii lipseste din palmares

"Sa speram ca JO vor putea avea loc la Tokyo anul viitor. Este unul din marile mele obiective", a declarat Federer intr-o conversatie video pe o platforma japoneza online.Medalia olimpica de aur la simplu este singurul titlu major ce lipseste din palmaresul lui Federer. Elvetianul are deja doua medalii olimpice, aur la dublu obtinut impreuna cu Stan Wawrinka in 2008 la Beijing si argint la simplu obtinut in 2012 la Londra. Andre Agassi este pana acum singurul jucator care a castigat toate principalele competitii de tenis (cele patru turnee de Mare Slem, Turneul Campionilor si Jocurile Olimpice).Federer se pregateste acum pentru revenirea sa in circuit, dupa doua operatii la genunchi. "Poate ca pentru mine nu a fost atat de rau ca Jocurile Olimpice au fost amanate", a spus Federer, ce vrea sa revina la Australian Open Japonia este o tara apreciata de Federer si sotia sa, Mirka, ce au vizitat aceasta tara anul trecut. "Eu si Mirka iubim mult Japonia si cultura ei. Copiii mei vorbesc si acum mult despre aceasta calatorie. Sunt cu adevarat uimit de impactul pozitiv pe care l-a avut aceasta experienta asupra lor", a spus fostul lider mondial.Citeste si: Nationala feminina de handbal a pierdut cu Norvegia la Euro, dar si-a recastigat sperantele. Tricolorele s-au predat in ultimele 15 minute