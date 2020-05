Tennis Channel a intocmit un Top 10 al celor mai bune tenismene din istorie

Ziare.

com

Expertii canalului din Statele Unite au stabilit ca Serena Williams, castigatoarea a 23 de turnee de Mare Slem la simplu, 14 la dublu si 2 la dublu mixt, aflata in continuare in activitate, la 38 de ani, merita sa ocupa primul lor in aceasta ierarhie, in fata americancei de origine ceha Martina Navratilova (18 titluri de Mare Slem la simplu, 59 in total) si a germancei Steffi Graf (22 de titluri de Mare Slem), singura jucatoare care a castigat toate cele patru turnee de Grand Slam intr-un singur an (1988) si care a ocupat fotoliul de lider al clasamentului WTA timp de 377 de saptamani, un record absolut in tenisul feminin si masculin.Cele trei sunt urmate, in ordine, de americancele Chris Evert (nr. 4) si Billie Jean King (nr. 5), australianca Margaret Court (nr. 6), sarboaica Monica Seles (nr. 7), americanca Venus Williams (nr. 8), belgianca Justine Henin (nr. 9) si rusoaica Maria Sarapova (nr. 10).