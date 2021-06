Patricia Tig i-a uimit pe germani: "Pana acum nu mi s-a mai intamplat asta!"

Romanca s-a impus, in prima mansa, cu scorul de 7-6 (4), 6-3, in fata jucatoarei germane Mona Barthel, locul 187 WTA, beneficiara a unui wild card, dupa un meci care a durat o ora si 50 de minute.La finalul partidei, Tig a marturisit ca nu mai castigase niciun meci pe iarba. "". Ma bucur. M-am chinuit mult"In faza urmatoare, Tig va evolua cu invingatoarea dintre Mara Guth (Germania), 17 ani, fara clasament WTA , beneficiara a unui wild card si Nadia Podoroska (Argentina), locul 40 WTA si cap de serie numarul 5.Calificarea in turul al doilea este recompensata la competitia germana cu un premiu de 3.653 de euro si cu 30 de puncte WTA.Pe tabloul principal al turneului de la Bad Homburg este acceptata si Sorana Cirstea , locul 45 WTA si cap de serie numarul 6. Tot duminica, ea va da piept in primul tur cu o alta jucatoare din Germania, Andrea Petkovic, locul 129 WTA, informea news.ro.