Ion Tiriac, la 82 de ani. Cine a fost singura femeie pe care a luat-o de nevasta FOTO

De-a lungul anilor, Ion Tiriac a fost implicat in multe Relatii cu femei maim ult sau mai putin celebre, insa doar una dintre ele a reusit sa-l aduca in fata altarului.Este vorba despre Erika Braedt, fosta jucatoare de handbal, pe care a luat-o de sotie in 1963. Pe atunci, Tiriac avea 24 de ani, iar Erika 19. Ei s-au casatorit, insa mariajul lor a durat doar doi ani, cei doi divortand in 1965."Pur si simplu, relatia noastra s-a stins de la sine. Ne-am indepartat treptat, sentimentele noastre s-au atenuat. El era un tenismen cunoscut si valoros, care calatorea mult pentru a participa la turnee, iar eu eram doar o profesoara. Ne vedeam putin, iar cand se putea mai ieseam cu prietenii nostri la un restaurant, unde ascultam muzica sau dansam. Noi ne-am luat de foarte tineri, eu aveam 19-20 de ani, cand am venit in Bucuresti si m-am maritat cu Tiri. El era cu patru ani mai in varsta, asa ca nu ne formasem ca oameni, eram inca fragezi", a spus fosta sotie a lui Tiriac, potrivit libertatea.ro. Presa mondena a scris, insa, ca unul din motivele divortului a fost ca Erika l-ar fi inselat pe Tiriac cu scrimerul Ionel Dramba. Pe de alta parte, fosta sotie a lui Tiriac sustine ca divortul lor nu are nicio legatura cu faptul ca acesta nu s-a mai insurat.Ulterior, Tiriac nu s-a mai insurat niciodata, dar a facut trei copii. Ion Alexandru Tiriac (44 ani) a fost nascut de manechinul american Mikette von Issenberg, iar ziarista egipteana Sophie Ayad (52 de ani) i-a daruit pe Karim (25 de ani) si Ioana (22 de ani).