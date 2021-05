Tiriac, un car de nervi: s-a aflat de ce magnatul roman n-a oferit trofeul la Madrid

S-a aflat si motivul pentru care Ion Tiriac e foc si para pe WTA . Miliardul roman considera ca prietenul sau Ilie Nastase a fost nedreptatit de WTA.Intr-o scrisoare adresata presedintelui WTA Seve Simon, Tiriac spune ca a refuzat sa mai acorde trofeul faimos in competitia feminina din cauza tratamentului la care a fost supus Ilie Nastase de catre WTA.Concret, Tiriac le reproseaza oamenilor de acolo "comentariile publice agresive" la adresa lui Nasty, comentarii aparute in urma declaratiilor pe care Ilie le-a facut la adresa culorii copilului Serenei, inainte ca americanca sa nasca.Nastase a si fost suspendat de ITF (Federatia Internationala de Tenis) in urma acestor declaratii si a comportamentului sau din meciul cu Marea Britanie de la Fed Cup In schimb, la baieti se va acorda trofeul celebru