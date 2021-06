Cum l-a pacalit Ion Tiriac pe Ilie Nastase la Madrid: "Lectie de viata!"

Cei doi s-au si confruntat in circuitul ATP de 10 ori, Ilie fiind evident jucatorul mai bun si avand 8-2 la meciuri directe.Insa una dintre infrangerile lui "Nasty" in circuitul ATP a avut o poveste aparte.Se intampla in 1971 in finala turneului de la Madrid si era al patrulea meci direct. Ilie le castigase pe primele trei."Am jucat cu el in finala unui turneu la Madrid, in '71. Ma rugase sa nu il bat rau. Bai, Tanase - asa imi spunea -, ma bati, dar sa nu imi dai 6-0, 6-1, nu ma faci sa par ridicol. Lasa-mi si mie, acolo, doua-trei game-uri! In concluzie, m-a batut de m-a zvantat, mi-a dat 6-0 in ultimul set! I-am batut obrazul. Iar el, mustacind, stii ce mi-a spus? Bai, Tanase, fii atent la mine ce iti spun! Nu dai niciun game, nici lui taica-tau, nici lui maica-ta, daca joci cu ei! Da? Lectie de viata", a declarat Ilie Nastase, pentru GSP.ro.Ion Tiriac s-a impus in acel meci cu 7-5, 6-1, 6-0.