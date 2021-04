Ce lovitura pentru Tiriac! Vedetele tenisului il ocolesc pe magnatul roman

Este pentru prima data cand Madrid Open a primit doua saptamani in calendar (27 aprilie - 9 mai), exact la fel cum se intampla la Grand Slam-uri.Exista insa si cateva mari probleme pentru editia din acest an. Conform presei din Serbia , liderul mondial Novak Djokovici ar fi decis sa mearga la Monte Carlo, Belgrad si la Roma, in pregatirea turneului de la Roland Garros, urmand sa sara peste turneul de la Madrid. Djokovici este campion en-titre la Mutua Madrid Open, el castigand editia din 2019 (in 2020 nu s-a tinut). Cum nici Federer nu merge in Spania, lui Tiriac ii ramane sa spere doar ca Rafael Nadal va da curs invitatiei.In ceea ce priveste tabloul feminin, absenta Serenei Williams nu mai surprinde pe nimeni, fiind de notorietate schimburile de replici dintre jucatoare, sotul acesteia, pe de-o parte, si Ion Tiriac pe cealalta.Maasculin2019 - Novak Djokovic2018 - Alexander Zverev2017 - Rafael Nadal2016 - Novak Djokovic2015 - Andy Murray 2014 - Rafael Nadal2013 - Rafael Nadal2012 - Roger Federer 2011 - Novak Djokovic2010 - Rafael NadalFeminin2019 - Kiki Bertens2018 - Petra Kvitova2017 - Simona Halep 2016 - Simona Halep2015 - Petra Kvitova2014 - Maria Sharapova 2013 - Serena Williams 2012 - Serena Williams2011 - Petra Kvitova2010 - Aravane Rezai