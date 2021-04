Tiriac isi ia o responsabilitate uriasa: testul pe care-l da in fata spaniolilor

Acesta din urma a declarat ca Mutua Madrid Open (27 aprilie - 9 mai) se va organiza avand in tribune 4.800 de spectatori, adica se va ocupa 40 la suta din capacitatea tribunelor.Va fi o presiune uriasa pe umerii organizatorilor, in frunte cu Ion Tiriac , pentru ca este primul eveniment sportiv major care se disputa cu spectatori in Spania dupa izbucnirea pandemiei."Toate scaunele vor fi inscriptionate cu numele spectatorilor, se va lua temperatura, toate scaunele vor fi dezinfectate zilnic si vom avea un sistem pentru a evita cozile si aglomerarile", a declarat Tsobanian."Este primul eveniment major din Spania cu public asa ca trebuie sa aratam ca poate fi organizat de o maniera serioasa, controlata, disciplinata".