Ion Tiriac, desfiintat de o veche cunostinta: "A uitat de unde a plecat"

Unul dintre oamenii care cred ca Ion Tiriac este de multe ori "pe langa subiect" si ca isi permite orice de la inaltimea averii sale este Mihai Rusu.Fost jucator si antrenor de tenis, vocea Europei Libere, Mihai Rusu (72 de ani) a avut o relatie indelungata cu magnatul roman.Stabilit la Munchen, Rusu a avut si relatii de colaborare cu Tiriac, dar l-a si intervieviat in nenumarate ocazii."Problema lui Tiriac este ca nu poate de acolo de sus, sa vada cum e jos. El a facut un salt formidabil si a uitat de unde a plecat. El povesteste ca a venit din saracie, dar acum traieste in alta sfera si asa gandeste.El gandeste ca poate sa faca orice indferent de lege.Nu e nimic subiectiv. Pentru mine, a fost un model sportiv si uman, nu intamplator am fost sef de presa la Open Romania (1996-2001). Totdeauna am lucrat prea bine impreuna. Nu-ti mai spun cate interviuri am facut la Radio Europa Libera.Am fost mereu un fan Tiriac, dar trebuie sa echilibram balanta si n-avem voie sa trecem sub pres pe cele rele. Nu trebuie sa ne lasam orbiti, e o mare personalitate, dar sunt declaratiile lui si comportarile lui care nu-i fac cinste", a declarat Rusu pentru Sport Total FM.