Momentul in care Serena Williams il ironizeaza pe Ion Tiriac VIDEO

Serena was asked about why she didn't play Madrid:



Intrebata daca motivul pentru care nu a participat la Madrid il reprezinta comentariile din trecut ale lui Ion Tiriac, Serena a raspuns: "Comentarii de la acel tip? Acel tip batran, batran? Nu stiu, e inca...", a spus Williams, dupa care s-a trecut mai departe la alta intrebare.Invitat la emisiunea "Reteaua de idoli", difuzata la inceputul acestui an, Ion Tiriac a declarat: "La varsta asta si la greutatea pe care o are acum, nu se deplaseaza atat de usor pe cat se deplasa acum 15 ani. Serena a fost o jucatoare senzationala. Daca ar avea putina decenta, s-ar retrage! Din toate punctele de vedere".In conflict a intervenit apoi Alexis Ohanian, sotul Serenei: "Nimanui nu-i pasa de ce spune Ion Tiriac. A trebuit sa-l caut pe Google . Fetita mea de trei ani are mai multe titluri de Grand Slam decat acest clovn".Lui Ohanian i-a raspuns Ion Ion Tiriac, fiul magnatului roman: "Am citit mesajul postat de dumnevoastra pe twitter, cu un mix de neincredere si dezgust. Numele Tiriac are o traditie de 70 de ani in lumea sportului si Gentleman-ul la care faceti dumnevoastra referire a scris cateva capitole importante in cartea tenisului mondial, in ultimele decenii. Acest om bun, fost jucator, antrenor, manager sau organizator de turnee, caruia dumnevoastra ii aruncati cuvinte grele, a fost unul dintre cei mai puternici avocati ai acestui sport si inca este, la varsta de 82 de ani."