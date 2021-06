Ion Tiriac a facut 15 milioane de euro dintr-un foc! Apar blocuri noi langa Lacul Tei

Terenul de 21.165 de metri patrati situat pe malul Lacului Tei a fost cumparat de la Tiriac Group de catre dezvoltatorul imobiliar One United Properites. Acesta va construi, bineinteles, un ansamblu rezidential.Tranzactia a fost de 15 milioane de euro."Pentru terenul respectiv a fost deja emis un certificat de urbanism in vederea construirii", arata compania One United.