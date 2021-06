Ion Tiriac nu da inapoi in "meciul" cu Serena Williams: "Un pic de decenta"

Magnatul roman a vorbit despre faptul ca Serena Williams a iesit in primul tur la Wimbledon in urma unei accidentari.Tiriac e de parere ca a sosit momentul retragerii pentru Williams. "Si vine un moment in care te prinde varsta din urma oricat n-ai vrea. Si atunci trebuie sa ai putina decenta, sa vezi un pic lumea din jur si sa vezi despre ce e vorba"."Serena s-a simtit insultata cand am spus ca e timpul sa se retraga. Ea s-a schimbat mult din toate punctele de vedere", a mai declarat Tiriac la inaugurarea gradinitei Best Preschool British Education & Sports Tiriac de la Stejarii.