Tiriac, facut praf in presa spaniola: "Un personaj ciudat, o mentalitate din alte timpuri. Trebuie sa fim precauti cu el"

Intr-un articol de pe Yahoo News, editia spaniola , Ion Tiriac este vazut ca unul dintre cele mai colorate personaje din circuit, cu o lunga istorie de neintelegeri si de batalii in spate.", se arata in articol.Cariera sa din tenis este una frumoasa, insa presarata cu destul momente anecdotice sau excentrice, mai scrie autorul. "In anii '70 au existat incercari de a stabili turnee mixte in care barbatii si femeile se intreceau in conditii de egalitate completa, fara distinctie de categorii. Tiriac a fost primul care a jucat un meci oficial impotriva unei femei: Abbie Maynard, la turneul de la Fairfield (Connecticut) din 1975. Rezultatul: o dubla de 6-0 fara sa-si deranjeze mustata".Dupa retragerea sa la sfarsitul anilor '70, a fost antrenorul unor jucatori precum Ilie Nastase , argentinianul Guillermo Vilas (de aceea a invatat spaniola), Mary Joe Fernandez, Marat Safin sau Goran Ivanisevic. De asemenea, a fost agentul al lui Boris Becker pentru o mare parte din cariera, iar in paralel a inceput prospere afaceri care l-au dus in postura de a fi o prezenta constanta in Forbes.Dincolo insa de afacerile infloritoare sunt actiunile lui, amintindu-se de ideea nebuneasca de a "vopsi" zgura in albastru la Madrid, starnind un scandal monstru.Sunt pomenite apoi conflictele pe care Ion Tiriac le-a avut cu jucatori celebri din circuit, precum Nadal sau Serena. Despre spaniol spunea in 2005 ca "e uimitor cum un jucator care nu stie tenis castiga ata de multe meciuri".Apoi, sunt faimoasele lui declaratii despre egalitatea de premii intre barbati si femei. ". Cand audienta pentru meciurile masculine este de patru ori mai mare decat cea a femeilor, exista o problema cu egalitatea premiilor".Concluzia articolului".