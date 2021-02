Familia Tiriac ii raspunde lui Alexis Ohanian: "Ar fi o adevarata rusine sa periclitati imaginea unei legende"

Omul de afaceri roman nu i-a raspuns, dar, conform gsp.ro, a facut-o in schimb, fiul sau, Ion Ion Tiriac , intr-o scrisoare deschisa postata pe twitter si"Catre sotul doamnei Williams,Am citit mesajul postat de dumnevoastra pe twitter, cu un amestec de neincredere si dezgust. Numele Tiriac are o traditie de 70 de ani in lumea sportului si Gentleman-ul la care faceti dumnevoastra referire a scris cateva capitole importante in cartea tenisului mondial, in ultimele decenii. Acest om bun, fost jucator, antrenor, manager sau organizator de turnee, caruia dumnevoastra ii aruncati cuvinte grele, a fost unul dintre cei mai puternici ambasadori ai acestui sport si inca este, la varsta de 82 de ani.Respectul pe care noi i-l purtam doamnei Williams este unul imens. Asa si trebuie sa fie. Ea va ramane in istorie drept una dintre cele 20-25 de persoane care au contribuit la dezvoltarea acestui sport. Are o personalitate care deschide usi pentru generatiile mai tinere de atleti, din toate sporturile. Din toate aceste motive, noi ii suntem recunoscatori.Domnule Williams, singurul motiv pentru care voi raspunde mesajului dumnevoastra total deplasat este acela ca vorbele sunt usor interpretate in ziua de azi, prin intermediul multitudinii de platforme existente. Discursul liber nu trebuie sa fie gresit inlocuit cu defaimarea gratuita. In umila mea opinie, si voi folosi un citat foarte bine cunoscut "odata cu puterea vin si marile responsabilitati". Ca sot al doamnei Willims, dumnevoastra nu reprezentati numai propria opinie cand vorbiti despre sport, ci si vocea unui simbol. Ar fi o adevarata rusine sa periclitati imaginea unei legende, din cauza unor mesaje emotionale postate pe twitter.Sper ca prin intermediul acestor catorva propozitii sa aduc o urma de intelepciune in viitoarele dumnevoastra declaratii publice. Poate si ceva respect pentru un om independent, un adevarat iubitor si care a contribuit la ridicarea acestui sport. Felicitari Serenei, o victorie meritata. Sa mergi tot inainte si sa scrii istorie in cariera ta minunata!"Citeste si