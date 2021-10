Puncte fabuloase în turneul de la Cluj! WTA: "Am obosit doar uitându-ne" VIDEO

Transylvania Open a oferit deja câteva meciuri extrem de spectaculoase, dar și schimburi de mingi care au făcut deliciul telespectatorilor.

Unul dintre aceste puncte a fost cel din meciul care le-a opus pe estona Anett Kontaveit și pe Aleksandra Krunici, din Serbia.

Kontaveit a pierdut punctul, dar a reușit să câștige meciul. Ea rămâne în cursa pentru trofeu, iar un triumf la Cluj i-ar aduce calificarea la Turneul Campioanelor.

Kontaveit a venit la Cluj după trofeul câștigat la Moscova și are trei turnee câștigate în acest an.

Un alt punct spectaculos a fost reușit de Emma Răducanu.

We are exhausted just from watching this 😅@KrunicAlex | #TransylvaniaOpen pic.twitter.com/FBt4HA9kS5