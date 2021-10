Turneul de la Cluj poate schimba totul! Miză uriașă pusă în joc

Transylvania Open și-a făcut loc în calendarul competițional WTA și are pe afiș câteva nume grele.

O jucătoare de top care se prezintă la Cluj este estona Anett Kontaveit, care vine după triumful de la Moscova.

Kontaveit are o serie impresionantă de victorii și e în luptă directă pentru Ons Jabeur pentru ultimul loc la Turneul Campioanelor!

În acest moment, se știu șapte jucătoare calificate, Sabalenka, Krejcikova, Pliskova, Sakkari, Swiatek, Muguruza și Badosa (liderul mondial Ashleigh Barty a anunțat că nu participă).

Pentru ultimul loc disponibil, lupta se dă între Ons Jabeur (3020 de puncte) și Anett Jontaveit (2881 de puncte).

Pentru a trece peste Ons Jabeur, Kontaveit trebuie să câștige turneul de la Cluj-Napoca.

La Turneul Campioanelor participă cele mai bune 8 jucătoare ale lumii pe baza unui clasament realizat exclusiv pe punctele obținute dintr-un an calendaristic.

În acest an, Turneul Campioanelor are loc la Guadalajara.

Race to WTA Finals is passing through Cluj and the last qualification spot could be decided at Transylvania Open 👀 https://t.co/2ksTuKYGp0 pic.twitter.com/TioYzDKTOH