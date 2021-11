Trei românce debutează sâmbătă în turneul WTA de la Linz. ”Dracula” Jaqueline e prima favorită a calificărilor. Programul meciurilor

Turneul WTA 250 de la Linz (Austria) debutează sâmbătă cu meciurile din calificări, pe tablou aflându-se și trei jucătoare din România, Jaqueline Cristian, Ana Bogdan și Mihaela Buzărnescu, care vor încerca să intre pe tabloul principal, acolo unde se află Simona Halep și Sorana Cîrstea.

”Cap de serie numărul 1 e Jaqueline Cristian, aka Contesa Dracula”, au scris austriecii pe contul de Twitter, anunțând programul meciurilor din calificări.

Astfel, din postura de principală favorită, Jaqueline Cristian o va înfrunta pe rusoaica Irina Kromacheva, în al treilea meci de pe terenul secundar.

Pe aceeși arenă, în deschiderea zilei, de la ora 11.00, Mihaela Buzărnescu va evolua cu Kristina Kucova (Slovacia).

În schimb, pe terenul central, în a doua partidă a zilei, Ana Bogdan se va duela cu Eva Lys (Germania).

Our qualies draw is out 🖨

Our top seed is Jaqueline Cristian 🇷🇴 aka Countess Dracula 🧛🏽‍♀️@wta | #wtalinz pic.twitter.com/ywIlXfEgjl