Tristete in tenis. Federer, la un pas de retragere

La lansarea marcii proprii de incaltaminte sportiva The Roger, Federer a declarat, intr-un interviu acordat Zeit Magazin, ca s-a gandit la momentul in care va trebui sa puna definitiv racheta in geanta si sa intoarca spatele circuitului."Momentul retragerii se apropie si stiu ca imi va lipsi circuitul. Ar fi fost usor sa ma retrag acum, dar vreau sa-mi ofer in continuare sansa de a ma bucura de tenis. Refacerea merge bine. O sa-mi acord timp pentru a reveni in forma", a declarat Federer, care a suferit recent o a doua artroscopie la genunchi si a decis sa nu mai evolueze in acest sezon.In timp ce vorbea despre viitorul apropiat, Federer a evocat si primii ani in circuit, cand era inca un outsider cu un temperament fierbinte: "Parintii mei au innebunit. Mi-au spus ca, daca voi continua sa rup rachete pe teren, nu vor mai veni sa ma vada jucand, deoarece e jenant pentru ei. Am reactionat pentru prima data, spunandu-le sa plece, ca nu trebuie sa vina sa ma vada jucand. Si mi-am spus ca nu este posibil sa continui asa."Federer si-a amintit apoi meciul care a schimbat totul pentru el."A fost la Hamburg, dupa o infrangere in primul tur in fata lui Franco Squillari, in 2001. Dupa mingea de meci, mi-am rupt racheta. Mi-am spus ca nu ma mai pot comporta asa. Atat pentru public, cat si pentru parintii mei, prietenii mei, antrenorii mei. Toata lumea credea ca imi pierdusem mintile. Procesul a fost extrem de lung. Mi-a luat doi ani sa-mi dau seama cum sa ma comport pe teren. Am trecut de la foc la gheata", a explicat el.Roger Federer, locul 4 mondial acum, profesionist din 1998, detine multe recorduri in tenis, intre care cel mai mare numar de grand slam-uri castigate, 20 si de saptamani pe locul I ATP , 310. El a castigat premii totale in tenis de aproape 130 de milioane de dolari, fiind depasit la acest capitol de sarbul Novak Djokovici , cu peste 143 de milioane.