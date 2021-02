Povestea tragica a celei care da numele trofeului feminin de la Australian Open, moarta la 29 de ani

Akhurst a castigat titlul de simplu feminin la AO de cinci ori intre 1925 si 1930, si a fost pe locul 3 mondial in 1928. Ea este a patra pe lista jucatoarelor cu cele mai multe titluri de simplu feminin la Melbourne , dupa Margaret Court, cu unsprezece titluri, Serena Williams cu sapte si Nancye Wynne Bolton cu sase titluri.De asemenea, Daphne a castigat de cinci ori titlul la dublu feminin la AO: in 1924 si 1925 cu Sylvia Lance Harper, in 1928 cu Esna Boyd Robertson si in 1929 si 1931 cu Louie Bickerton.Akhurst a castigat si de patru ori titlul de dublu mixt la Australian Open : in 1924 si 1925 cu Jim Willard, in 1928 cu Jean Borotra si in 1929 cu Gar Moon, astfel ca, in total are 14 titluri cucerite la Melbourne.Daphne Akhurst s-a casatorit cu Royston Stuckey Cozens, un producator de tutun, si s-a retras din competitii in 1931, dand nastere unui baiat. Din pacate, ea a sfarsit tragic, la 9 ianuarie 1933, cand nu implinise 30 de ani, din cauza unei sarcini.Lumea sportului din Australia a fost atat de socata si indurerata, incat din 1934, trofeul acordat in fiecare an castigatoarei de simplu feminin la Australian Open este numit Cupa Memoriala Daphne Akhurst, in cinstea ei.Citeste si: