Turneul de la Indian Wells: mare surpriză în ”bătălia” campioanelor de la Roland-Garros

Turneul de tenis WTA de la Indian Wells a programat marți optimile de finală, iar unul dintre cele mai așteptate meciuri a fost cel dintre două foste câștigătoare de Grand Slam, ambele la Roland-Garros.

Astfel, Jelena Ostapenko (Letonia, cap de serie 24), învingătoare la Paris în 2017 după finala cu Simona Halep, a întâlnit-o pe poloneza Iga Swiatek (cap de serie 2), cea care a triumfat la Roland-Garros în 2020.

Surprinzător, meciul a fost dominat de Ostapenko, care s-a impus cu un convingător 6-4, 6-3, urmând să joace în sferturi cu câștigătoarea duelului Leylah Fernandez - Shelby Rogers.

