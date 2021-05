Turneul de la Roma: cum s-au descurcat in optimi liderii mondiali Novak Djokovic si Ashleigh Barty

Programat la ora 10:00 dimineata pe terenul central de la Foro Italico, in fata catorva sute de spectatori, meciul dintre Djokovic si Davidovich a fost dominat cu autoritate de liderul clasamentului ATP, care i-a dat o lectie tanarului jucator iberic (21 ani), in fata caruia s-a impus dupa putin mai mult de ora de joc.Vineri, in sferturile de finala, Novak Djokovic il va infrunta pe castigatorul duelului dintre grecul Stefanos Tsitsipas (nr. 5) si italianul Matteo Berrettini (nr. 9), recentul finalist al Mastersului 1.000 de la Madrid.La feminin, lidera mondiala Ashleigh Barty s-a calificat si ea mai departe, australianca trecand in optimi de rusoaica Veronika Kudermetova, scor 6-3, 6-3.