Un nou turneu WTA va avea loc in Romania

Conform Eurosport.ro , primul turneu WTA din istoria orasului Cluj-Napoca si singurul la ora actuala din Romania va avea loc intre 1 si 8 august 2021, la Cluj-Napoca, in aer liber, pe zgura."Este o veste exceptionala pentru orasul nostru ca in luna august vom avea aici, acasa, un turneu de tenis de talie mondiala! Cluj-Napoca si-a dobandit treptat statutul de oras al sportului, atat prin prisma acestor competitii sportive internationale de anvergura, cat si prin investitiile in infrastructura sportiva si sprijinul oferit federatiilor sportive sau organizatiilor clujene din domeniul sportului", a spus Emil Boc , primarul municipiului Cluj-Napoca.Turneul se va disputa pe zgura, cu probe de simplu si dublu. Acesta va fi primul turneu WTA care se disputa in Romania, dupa anularea celui de la Bucuresti, si primul din istorie gazduit de Cluj-Napoca.La competitie vor participa peste 60 de jucatoare din circuitul WTA. Premiile totale vor fi de 235.000 de dolari si se vor acorda 250 de puncte in clasamentul mondial.In 2020, Winners Open a fost primul turneu de tenis cu premii in bani si fara puncte din Romania organizat dupa cele trei luni de izolare din anul 2020 (2-5 iulie).Competitia a fost atractiva pentru sase nume mari ale tenisului romanesc: Irina Begu , Irina Bara, Gabriela Ruse, Jaqueline Cristian, Georgia Craciun si Miriam Bulgaru.