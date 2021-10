Turneul WTA de la Moscova: s-a stabilit finala. Ce s-a întâmplat cu jucătoarea care a eliminat-o pe Simona Halep

Jucătoarea rusă de tenis Ekaterina Alexandrova s-a calificat sâmbătă în finala turneului WTA de la Moscova, după ce adversara sa din semifinale, grecoaica Maria Sakkari, a abandonat când era condusă cu 4-1 în primul set.

Ekaterina Alexandrova este locul 37 WTA, în timp ce Maria Sakkari, locul 7 mondial, cea care a eliminat-o pe Simona Halep, a fost cap de serie N.3 la această competiţie dotată cu premii totale de 565.530 de dolari.

Alexandrova o va întâlni în finală pe Anett Kontaveit (Estonia, 20 WTA, favorită N.9), ce a trecut sâmbătă de Marketa Vondrousova (Cehia, 35 WTA), cu 6-3, 6-4.

Ekaterina Alexandrova moves on to face Anett Kontaveit in the #VTBKremlinCup final after Sakkari retires. pic.twitter.com/18AnbadBaG