Probleme majore pentru jucătoare la Turneul Campioanelor din Mexic! Ce acuză sportivele

Inițial, Turneul Campioanelor trebuia să aibă loc la Shenzhen, în China, dar din cauza pandemiei Covid-19 și a restricțiilor stricte de călătorie impuse de China, a fost mutat apoi la Guadalajara, Mexic.

Guadalajara se află la 1.500 de metri deasupra nivelului mării, iar altitudinea face ca aerul să fie mai rarefiat. Mai multe finaliste WTA au considerat că este dificil să se aclimatizeze la aceste condiții și au spus că este greu să își controleze loviturile.

Având în vedere că toate finalistele din acest an sunt europene, climatul mexican necesita o perioadă de adaptare.

Garbine Muguruza, născută în Venezuela, a mai jucat în Mexic, dar a afirmat că nu a jucat niciodată în astfel de condiții.

"Nu am mai experimentat așa ceva până acum, această altitudine. Mă străduiesc să mă obișnuiesc cu condițiile, să controlez mingea și să joc și să mă obișnuiesc cu tenisul aici, dar simt că este greu. Însă este greu pentru toată lumea", a spus ea.

Maria Sakkari, numărul șase mondial, care se bucură de cel mai bun sezon al carierei în circuitul WTA, simte că nu va juca cel mai bun tenis al său și crede că minimizarea greșelilor va fi vitală.

"Știam că aici este o altitudine de 1.500 de metri. Știam că trebuie să ne adaptăm. Eu personal știu că s-ar putea să nu joc cel mai bun tenis al meu, dar trebuie să accept acest lucru, pentru că uneori mă voi simți ciudat. Uneori vei face greșeli pe care nu le-ai face într-un turneu la nivelul mării", a spus Sakkari.

În mod similar, Aryna Sabalenka, principala favorită și numărul doi mondial, a fost "șocată" de condițiile de la prima sa sesiune de antrenament, dar crede că se aclimatizează cu cât joacă mai mult.

"În prima zi în care am ajuns aici, dar am fost șocată că nu pot controla nimic. M-am jucat puțin cu corzile, am găsit tensiunea perfecta și am început să exersez. Cred că cu fiecare zi mă simt din ce în ce mai bine", a spus numărul 2 WTA.

În primele meciuri de la Guadalajara, Karolina Pliskova a învins-o pe Garbine Muguruza, iar Ana Kontaveit pe Barbora Krejcikova.

