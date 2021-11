Turneul Campioanelor: surpriză imensă! Ce jucătoare a ajuns în semifinale

S-a calificat pe ultima sută de metri la Turneul Campioanelor și acum a ajuns la pas în semifinale.

E vorba de Anett Kontaveit, cea care a învins-o pe Simona Halep în finala de la Cluj și a prins ultimul tren pentru Turneul Campioanelor.

La Guadalajara, Kontaveit a bătut-o pe Pliskova fără drept de apel, scor 6-4, 6-0 și s-a calificat în semifinale!

Kontaveit câștigase în primul meci în fața unei alte cehoaice, Barbora Krejcikova. Ea a ajuns la o serie incredibilă: are 28 de victorii din ultimele 30 de partide!

Tot în această grupă, Muguruza a învins o jucătoare pe care nu o suportă!

The winning streak continues! 🌟

🇪🇪 Anett Kontaveit defeats Pliskova in straight sets 6-4, 6-0. She advances to the @WTAFinals semifinals! 🔥#AKRONWTAFinals pic.twitter.com/QrOyVb6XJ5