Turneul Campioanelor: ultimul loc în semifinale s-a dat după un meci fabulos! Principala favorită, eliminată! VIDEO

A fost încă o seară magică la Guadalajara, unde fanii au creat o atmosferă electrizantă la meciul dintre Aryna Sabalenka (principala favorită a turneului) și Maria Sakkari.

Miza era imensă, câștigătoarea urmând a prinde ultimul loc disponibil în careul de ași.

A ieșit învingătoare Sakkari, care s-a impus după o bătălie de aproape trei ore de joc. scor 7-6, 6-7, 6-3!

Sakkari va juca în semifinale împotriva estonei Anett Kontaveit, iar în cealaltă semifinală se vor întâlni Gabine Muguruza și Paula Badosa.

"It's my first big win in Mexico and I think I will never forget it"💜@mariasakkari | #AKRONWTAFinals pic.twitter.com/eCRFID9fvV