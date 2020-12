Veste neplacuta pentru Simona Halep. In 2021 nu se va juca turneul care i-a adus primul mare trofeu in circuitul WTA

Astfel, cel mai probabil acelasi lucru se va intampla si in circuitul feminin, Simona Halep fiind una dintre castigatoare la Indian Wells, in 2015, atunci cand a bifat primul sau titlu de importanta maxima.Sezonul ATP 2021 va incepe in saptamana 5-13 ianuarie, cu turnee la Delray Beach si Antalya. Intre 10 si 13 ianuarie, vor avea loc, la Doha , calificarile pentru Australian Open, apoi jucatorii vor merge la Melbourne , unde vor intra intr-o perioada de carantina, pana la 31 ianuarie.Inaintea primului grand slam al anului, al carui start a fost amanat din 18 ianuarie pana in 8 februarie, din cauza pandemiei de coronavirus, vor avea loc doua turnee ATP de 250 de puncte si Cupa ATP.Dupa Astralian Open, pana in aprilie, vor fi organziate turnee in Europa, America de Sud, America de Nord si Asia.Programul turneelor ATP din primele trei luni ale anului 2021 este urmatorul:5-13 ianuarie: Delray Beach si Antalya;10-13 ianuarie: calificari Australian Open (Doha);17-31 ianuarie: carantina la Melbourne;31 ianuarie-6 februarie: doua turnee ATP 250 la Melbourne;1-5 februarie: ATP Cup;8-21 februarie: Australian Open;22-28 februarie: Montpellier si Cordoba;1-7 martie: Rotterdam si Buenos Aires;8-14 martie: Marsilia, Santiago si Doha;15-21 martie: Dubai si Acapulco;24 martie-4 aprilie: Miami.Programat de obicei incepand din prima jumatate a lunii martie, turneul Masters 1.000 de la Indian Wells nu figureaza in calendarul prezentat, fiind posibil ca si editia 2021 si fie anulata. In acest an, turneul din desertul californian a fost prima competitie majora de tenis anulata din cauza pandemiei de coronavirus.Citeste si: Nadia Comaneci, imaginea perfectiunii la 59 de ani. Poza cu care "Zeita de la Montreal" si-a dat pe spate admiratorii