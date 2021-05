Serena, ai mila! Adversara americancei are doar 17 ani si e debutanta!

Eliminata rapid de la Roma, Serena a dorit sa mai puna ceva meciuri in picioare inainte de Roland Garros. Americanca va juca azi in primul tur de la Parma contra Lisei Pigato, o italianca de doar 17 ani, clasata pe locul 572 WTA!Citeste si: Mesaj transant al lui Djokovici pentru lupii tineri! Probabil ca va fi doar un meci de incalzire pentru jucatoarea de 39 de ani, care are 23 de titluri de Grand Slam in palmares. Iar Pigato va fi foarte multumita daca va castiga un joc sau doua.Pigato a trecut de doua meciuri de calificari pentru a ajunge pentru prima data pe tabloul principal al unei competitii WTA! Pana acum, ea a evoluat doar in turnee ITF."E un vis sa joc impotriva Serenei. Faptul ca am primit un wild-card sa joc in calificari si ca am reusit sa intru printre profesioniste e ceva incredibil", a spus Lisa.