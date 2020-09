Turneul de la Roland-Garros se va disputa cu spectatori. Doar 11.500 de spectatori pe zi pot asista la meciuri

"Roland-Garros va fi primul turneu care are privilegiul de a primi spectatori. Numarul acestora va fi redus pentru a permite ca turneul sa fie organizat in conditii de siguranta", a declarat Giudicelli.Arena Roland Garros are 12 hectare si trei terenuri principale. Aceste spatii au fost divizate in trei subspatii independente unele de altele. Pentru fiecare dintre aceste trei terenuri, publicul va intra si iesi prin porti de acces dedicate fiecarui spatiu, fara a putea trece de la unul la altul. Vor exista maxim 5.000 de bilete pentru terenul Philippe-Chatier si anexele sale, tot 5.000 pentru arena Suzanne-Lenglen si terenurile anexe si 1.500 pentru zona de teren Simonne-Mathieu.Guy Forget a precizat ca toti jucatorii participanti la turneul francez vor fi testati inca de la sosirea la Paris, apoi dupa 72 de ore si apoi la fiecare cinci zile. "Doua hoteluri vor fi rezervate aproape in exclusivitate si toti jucatorii vor trebui sa stea acolo obligatoriu. Jucatorii vor avea acces la teren doar in ziua meciurilor", a spus Forget, directorul turneului.viewscnt