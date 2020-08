Turneul de la Roma, devansat cu o saptamana

Noile date ale turneului de la Roma ( WTA de categorie Premier 5 si ATP Masters 1.000) sunt 14-21 septembrie, imediat dupa US Open.Initial, competitia italiana trebuia sa inceapa la 11 mai, dar a fost amanata pentru luna septembrie, din cauza pandemiei de coronavirus.Semifinalistii de la US Open care vor dori sa participe la Roma vor fi exceptati de la primul tur si nu vor evolua inainte de 16 septembrie.Turneul de tenis de la Madrid, care urma sa inceapa la 13 septembrie, a fost anulat, au anuntat organzatorii, la 4 august. Autoritatile madrilene au recomandat anularea turneului organizat de Ion Tiriac , din cauza recrudescentei cazurilor de infectare cu noul coronavirus in Spania si, mai ales, in regiunea capitalei.