Mesaj transant al lui Djokovici pentru lupii tineri: "Eu, Rafa si Roger suntem Next Gen!"

A fost cea de-a 57-a confruntare dintre cei doi titani ai tenisului, cu sarbul in avantaj minim, 29 la 28 de victorii.Intrebat ce parere are despre Next Gen, adica jucatorii din noul val (Zverev, Sinner, Tsitsipas, Thiem), Djokovici a fost transant. "Pana una alta, eu cu Rafa si cu Roger suntem Next Gen. Nu ma intelegeti gresit, ei sunt acolo, in Top 5, in Top 10, dar noi am aratat ca inca putem castiga Grand Slam-urile si marile turnee. Nu stiu ce vreti sa va spun mai mult de atat. Nu sunt concentrat pe Next Gen, chiar daca stiu ca voua va plac povestile astea ", a spus sarbul."Rafa e unul dintre cei mai mari rivali si aici a fost o lupta de aproape trei ore, mereu sunt meciuri intense", a spus Djokovici despre invingatorul din finala.In drumul spre finala, Djokovici a depasit doi jucatori din Next Gen, Sinner (19 ani) si Tsitsipas (22 de ani), iar Nadal tot doi tenismeni din noul val, Shapovalov (22 de ani) si Zverev (24 de ani).