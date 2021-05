Numarul 2 ATP a cerut sa fie descalificat de la Roma: "E prea mult! Scoateti-ma din joc!"

Rusul Daniil Medvedev, fost finalist la US Open si la Australian Open , nu se intelege absolut deloc cu suprafata numita zgura. Pe parcursul partidei cu compatriotul sau Aslan Karatsev, Medvedev a avut mai multe monologuri amuzante pentru cei din tribune:"Ce am facut rau prieteni in ultimul joc?Ce pot sa fac? Joc bine, dar nu pe suprafata astaIti place sa stai in praf ca un caine?"Mai tarziu, i-a cerut supervizorului Gerry Armstrons sa il descalifice. "Gerry, te rog, scoate-ma din joc! E prea mult! E periculos pentru toata lumea".Pana la urma, Medvedev a ramas pe teren, iar Karatsev i-a indelinit dorinta: l-a trimis acasa cu un sec 6-2, 6-4.