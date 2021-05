Nadal ramane un "titan": i-a predat o lectie lui Zverev VIDEO

Nadal il infrunta pe Zverev (24 de ani, locul 6 ATP) la o saptamana dupa ce fusese batut de german la Madrid si dupa trei succese consecutive ale lui "Sascha".Spaniolul a aratat din ce fel de material e construit, castigand la Roma in doua seturi, 6-3, 6-4, dupa fix doua ore de joc.Ce a contat in acest meci cel mai mult a fost calmul spaniolului in fata mingilor de break ale lui Zverev, Rafa reusind sa anuleze 9 din cele 10 mingi de break ale adversarului sau.In semifinale, Rafa Nadal (locul 3 ATP) il va infrunta pe Reilly Opelka, din SUA, locul 47 ATP.