Campioana de la Roma nu stia scorul! "Pe bune? 6-0, 6-0?"

Ea a zdrobit-o in finala de la Roma pe Karolina Pliskova , 6-0, 6-0 dupa 46 de minute de joc. Atat de concentrata a fost Swiatek pe ce are de facut ca nu a realizat la final ca nu i-a cedat niciun joc adversarei.Citeste si: Adversara Serenei e cu 22 de ani mai mica! "Cand antrenorul mi-a spus ca fost 6-0, 6-0, am fost mirata! Pe bune? Nu e o greseala? In pauzele dintre jocuri, mereu aveam in minte ca trebuie sa iau meciul de la zero. Atat de concentrata eram, ca n-am stiut nici dupa primul set ca am castigat cu 6-0", a declarant Swiatek.Poloneza care va implini 20 de ani la finalul lunii mai a castigat al treilea titlu al carierei, dupa Roland Garros 2020 si Adelaide 2021.Gratie succesului de la Roma, Swiatek a urcat in premiera pana pe locul 10 WTA Este prima jucatoare care reuseste un 6-0, 6-0 intr-o finala WTA dupa Simona Halep , care a batut-o pe Anastasija Sevastova la Bucuresti, in urma cu cinci ani, fara sa cedeze vreun joc.Pana acum, Swiatek nu mai reusise in circuitul WTA un asemenea scor.