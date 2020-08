Turneul de tenis de la Madrid a fost anulat

"Dupa ce au examinat situatia, organizatorii Mutua Madrid Open s-au vazut obligati sa anuleze turneul, ca urmar a situatiei legate de Covid-19", se arata in comunicatul organizatorilor.Conducatorii ATP , Andrea Gaudenzi, si WTA , Steve Simon, s-au declarat dezamagiti de anularea turneului, dar considera ca sanatatea are prioritate.Autoritatile madrilene au recomandat saptamana trecuta anularea turneului organizat de Ion Tiriac , din cauza pandemiei de coronavirus. Prevazuta sa se desfasoare de obicei in luna mai, competitia a fost amanata pentru perioada 12-20 septembrie, in calendarul modificat de pandemie.Dar reaparitia in Spania a unor focare de raspandire a virusului i-a determinat organizatori sa se indoiasca, sambata, intr-un comunicat, de desfasurarea turneului "fara complicatii sanitare care ar afecta jucatorii, publicul si personalul".