Un fost mare antrenor din tenis a decedat la 67 de ani. L-a pregatit si pe celebrul Boris Becker

La jumatatea lunii octombrie, o postare pe Facebook publicata de fostul jucator sud-african Johan Kriek (de doua ori castigator al Australian Open in 1981 si 1982), a dezvaluit ca Bob Brett, suferind de cancer, mai avea doar doua luni de trait.Brett si-a inceput cariera sub indrumarea legendarului antrenor Harry Hopman in 1974, pentru care a lucrat timp de cinci ani, inainte de a deveni mentorul multor mari jucatori, cum ar fi Boris Becker (din 1987 pana in 1991), Goran Ivanisevic (1991-1995), Mario Ancici, Andrei Medvedev, Nicolas Kiefer si Marin Cilici.Bob Brett a dat numele primei academii de tenis create de Patrick Mouratoglou, in 1996, Elite Team Bob Brett, de la Montreuil-sous-Bois, in regiunea Parisului."Sunt extrem de intristat de disparitia lui Bob Brett, cu care am lucrat sase ani si care m-a invatat atat de multe la inceputul carierei mele de antrenor", a declarat Mouratoglou, pe Twitter