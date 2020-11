Un tenismen de top a cazut in pacat. "L-am convins sa faca ceva murdar". Australianul a fost pe locul 17 in lume

Talentul extraordinar pe care l-a avut Tomic la tenis a fost insa umbrit de-a lungul timpului de numeroase escapade extra-sportive, care i-au afectat cariera de jucator profesionist. Ca urmare, desi ar mai putea juca mult timp la nivel inalt, fostul tenismen de Top 20 mondial a cazut pana dincolo de pozitia 200 in ierarhia ATP.In schimb, despre Tomic se vorbeste acum ca despre un proaspat actor in filmele pentru adulti. Asta pentru ca noua sa iubita, Vanessa Sierra, care activeaza deja pe platformele online cu productii necenzurate, i-a propus si lui Bernard sa inregistreze un astfel de film.Anuntul a fost facut pe contul de Instagram al Vanessei, cu Bernard Tomic intr-o postura sugestiva. "Ups, l-am convins pe Tomic sa faca ceva murdar. Imi pare rau, mama", a scris tanara de 26 de ani, facandu-si reclama la canalul virtual unde poate fi vizionat filmul.Citeste si: Fotomodelul care a starnit "admiratia" Papei Francisc: "Cel putin voi ajunge in Rai"