Un jucator de tenis din Focsani a murit pe teren, in cadrul unui turneu

Un jucator roman de tenis, in varsta de 45 de ani, din Focsani, a murit sambata in timpul unui turneu de veterani.

Pe numele sau Ion Zainea, sportivul a incetat din viata la doar 3 minute dupa ce i s-a facut rau in timpul partidei pe care o disputa cu Constantin Ciocirlan, adversarul sau din turneul veteranilor.

Acest tragic eveniment a avut loc in jurul orei 17, in seara de sambata, iar turneul, ajuns in faza semifinalelor de simplu si a primelor meciuri de dublu, a fost imediat anulat.

Cei apropiati au chemat imediat ambulanta, dar nu s-a mai putut face nimic pentru Ion Zainea.

Turneul respectiv era organizat in memoria fostului jucator si antrenor de tenis George Bucuroiu, mort in august 2008 intr-un accident rutier.

Ads