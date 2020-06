Un tenismen cunoscut dezvaluie ca a fost victima rasismului

Ziare.

Jo-Wilfried Tsonga a participat la un video realizat de jucatorul american Frances Tiafoe dupa moartea lui George Floyd, ucis de un politist pe 25 mai in orasul Minneapolis."Ca metis, pentru mine un astfel de comportament este insuportabil si mi se pare ca asa ar trebui sa fie pentru toti. Lumea intreaga a fost lovita de acest flagel, asta divizeaza popoarele. Iar sa fiu alaturi de acest sarman George (Floyd) nu inseamna doar sa fiu alaturi de comunitatea negrilor americani, pentru mine inseamna mult mai mult", a explicat Tsonga intr-un interviu acordat postului de radio France Info.Tenismanul de 35 de ani, care are "un tata negru, o mama alba" si se "considera negru si alb", s-a confruntat devreme cu rasismul. "In clasele primare eram printre putinii copii cu un tata imigrant. Va las sa va imaginati ce a urmat", a spus Tsonga.La scoala, el a avut parte de porecle, apoi de insulte. A urmat controlul documentelor de identitate pe strada, cand mergea la Centrul national de antrenament (CNE) din Paris. "In timp ce colegii mei nu erau niciodata controlati", isi aminteste Tsonga, aflat acum pe locul 49 mondial, dupa ce a fost pe pozitia a 5-a a ierarhiei ATP "Au fost locuri in care mi se refuza accesul, desi prietenii mei aveau dreptul sa intre. Mi se spunea: 'Tu nu intri, dar voi puteti intra.' Am vazut ca tata era uneori tratat cu dispret sau inspira frica. Pentru mine era dureros", a spus Tsonga. El nu a uitat ca pe strada erau oameni care-si ascundeau gentile cand il vedeau: "Asta imi facea foarte rau."La inceputul carierei, Tsonga nu intelegea de ce era redus, mai ales in presa, la originea congoleza a tatalui sau: "Se spunea deja 'franco-camerunezul Yannick Noah', dar, ciudat, nu auzeai niciodata 'franco-romanul Cedric Pioline'. Nu e nevoie sa fii un geniu ca sa descoperi eroarea."Fostul tenisman francez Cedric Pioline s-a nascut dintr-un tata francez si o mama romanca.Pentru Tsonga, numit "negru francez" in Franta si "alb african" in Africa, nu a fost usor sa-si gaseasca locul. Astazi, el lupta impotriva rasismului prin fiul sau, "originar din sase tari. Sper ca va vorbi mai multe limbi.""Mi s-a insuflat ideea sa nu scot niciodata asta in fata ca sa fac o revendicare, sa nu le dau apa la moara ignorantilor. E adevarat ca nu vorbesc niciodata despre asta, dar nu inseamna ca sunt naiv in aceasta privinta. Aceasta tragedie (moartea lui George Floyd) inseamna pur si simplu prea mult. Neaparat, asta ma face sa vreau sa strig mai puternic, sa-mi strig durerea", a explicat Tsonga.