Un tenismen din primii 30 ai clasamentului mondial ATP a fost arestat dupa ce si-a agresat fosta sotie

Georgianul Nikoloz Basilashvili, locul 27 ATP in clasamentul mondial, a fost arestat dupa ce intr-un acces de furie si-a agresat fosta nevasta. Un tribunal din capitala Tbilisi a decis ca acesta trebuie sa plateasca o suma de 30.000 de dolari pentru a fi eliberat, dupa cum scrie portalul Essentially Sports Procurorul de caz anunta ca Nikoloz va fi eliberat indata ce va plati cautiunea de mai sus. Arestarea a avut loc pe data de 21 mai."Ancheta a constatat ca, la data de 21 mai 2020, Nikoloz Basilashvili a comis acte de violenta fizica impotriva fostei sale sotii", se arata intr-un comunicat emis de purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne din Georgia.Pe 23 februarie, Basilashvili a implinit varsta de 28 de ani.Fostii soti Basilashvili au impreuna un copil de 5 ani, dupa ce s-au despartit chiar in acest an, in urma deselor neintelegeri.In cariera sa, gruzinul are trei titluri ATP, doua la Hamburg in 2018 si 2019 si unul la Beijing.D.A.