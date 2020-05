Un tenismen legendar anunta ca are mari probleme financiare: Am incasat o lovitura grea

Ziare.

Pietrangeli traia din banii pe care ii primea de la Federatia de Tenis din Italia, dar fondurile au fost suspendate incepand cu 10 martie din cauza crizei curente."Pe 10 martie, presedintele federatiei, Angelo Binaghi, m-a informat ca toate salariile colaboratorilor externi au fost suspendate. Ulterior am aflat ca aceasta decizie se aplica doar tenisului. Am primit foarte rau aceasta veste. Ei nu m-au ingropat in aur, dar primeam o suma decenta pentru o persoana de varsta mea.Cu siguranta este o lovitura grea pentru mine. Tenisul mi-a oferit atat de multa faima si atat de putini bani. Acum cine castiga Roland Garros primeste milioane de euro, dar eu am castigat 150 de dolari. Stiu ca am facut ceva pentru lumea tenisului, macar un telefon puteam sa mai primesc. Dupa 10 martie nu m-a mai sunat Binaghi. Pur si simplu nu-l inteleg", a afirmat Pietrangeli, conform Tennis World USA In varsta de 86 de ani, Pietrangeli a castigat de doua ori Roland Garros la simplu.El a fost introdus in International Tennis Hall of Fame in 1986.De asemenea, o arena de tenis de la Foro Italico ii poarta numele.C.S.