Un tenismen s-a apucat de crescut albine in izolare: Am deja 120 de mii

Jucatorul in varsta de 32 de ani a inceput acest lucru impreuna cu un prieten si se declara incantat."Este ceva placut de facut. Cu siguranta e diferit, dar poate voi face asta si dupa ce ma voi retrage din tenis deoarece stiu deja sa ma descurc. Este absolut incredibil sa el urmaresti, ce trebuie sa faci, cum opereaza. Este impresionant", a spus Sitak pentru site-ul oficial al ATP El a mentionat ca a fost intepat doar de cateva ori, insa afirma ca merita, avand in vedere cat de buna este mierea."Aceasta miere are un gust mult mai bun decat cea din comert deoarece nu are zahar adaugat. Cred ca am mancat cam 10 kilograme in ultimele sase saptamani", a adaugat Sitak.Cel mai sus, Sitak a ajuns in clasamentul ATP la dublu pe locul 32.El a castigat din tenis putin peste 1 milion de dolari.C.S.