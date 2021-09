Un puști a luat pe sus lumea tenisului: Carlos Alcaraz, cel mai tânăr jucător care ajunge în sferturi, la US Open

După un nou meci de cinci seturi, la două zile după ce l-a eliminat în acelaşi fel pe grecul Stefanos Tsitsipas , locul 3 ATP, Alcaraz l-a întrecut, cu scorul 5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 6-0, pe germanul Peter Gojowczyk, locul 141 ATP, venit din calificări, informează News.ro.Alcaraz s-a impus în trei ore şi 31 de minute şi a devenit, la 18 ani, cel mai tânăr jucător care ajunge în sferturi la US Open."Copilul cu o mentalitate de veteran", cum l-a caracterizat expertul Eurosport Alex Corretja, spune că a crezut că şi-a atins limitele fizice şi psihice în meciul de duminică."Sunt foarte entuziasmat să particip pentru prima dată la a doua săptămână de Grand Slam, este incredibil pentru mine. Este un vis devenit realitate. Este foarte dificil să joci astfel de meciuri, să joci cinci seturi. Sper să joc de multe ori în a doua săptămână, mai multe sferturi de finală de grand slam. Nu mă aşteptam aici. Am avut performanţe foarte bune pentru a ajunge în sferturi. Sunt foarte fericit. Ştiam că Peter este un super-jucător şi că trebuie să joc la un nivel foarte bun. Am încercat să nu mă gândesc la meciul împotriva lui Stefanos, să mă concentrez pe următorul. Ştiam că va fi cu adevărat dificil. Fiecare zi este diferită, trebuie să o uiţi pe cea anterioară şi să te concentrezi pe runda următoare. Credeam că mi-am atins limita fizică şi psihică. Publicul a fost foarte important pentru mine în această situaţie. I-am simţit energia, m-a împins. Fără public, nu ar fi fost posibil să fii aici", a declarat tânărul jucător, potrivit lequipe.fr.Pentru Alcaraz urmează în sferturi meciul cu canadianul Felix Auger-Aliassime, locul 15 ATP şi cap de serie numărul 12, învingător în faţa americanului Frances Tiafoe, locul 50 ATP, scor 4-6, 6-2, 7-6 (6), 6-4, după un meci de trei ore şi 24 de minute.Olandezul Botic van de Zandschulp, locul 117 ATP, venit din calificări, este un alt performer al zilei de duminică, pe tabloul masculin.Tenismenul de 25 de ani l-a învins, în optimi, cu scorul 6-3, 6-4, 5-7, 5-7, 6-1, pe argennaianul Diego Schwartzman, locul 14 ATP şi cap de serie numărul 11.În schimb, rusul Daniil Medvedev şi-a respactat statutul de favorit numărul 2 şi s-a impus, cu 6-3, 6-4, 6-3, în faţa britanicului Daniel Evans, locul 27 ATP şi cap de serie nuărul 24, în numai 103 minute de joc.Medvedev şi Van de Zandschulp se vor întâlni în sferturi.Sursa: News.ro