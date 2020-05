Veste excelenta anuntata in lumea tenisului

Ziare.

Patronul Mark Ein a mentionat ca scopul este ca turneul de la Washington sa fie primul reluat dupa intreruperea din acest moment.Turneul de la Washington este programat intre 3 si 9 august."Sansele sa se joace cu spectatori sunt foarte mici. Totusi, noi ne concentram pe scenarii in care ne dorim sa jucam cu o parte dintre fani. Ne gandim sa fie prezenti intre cateva sute si o mie de fani.Sunt sanse sa fim primul turneu care se va relua. Daca exista o posibilitate sa fie si spectatori in tribune, vom profita de ea", a spus Mark Ein, citat de Tennis Now In ultimii ani, Simona Halep a participat si ea la turneul de la Washington.C.S.