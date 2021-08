Veste proastă pentru americani la US Open

“A fost o decizie dificilă pentru federaţia americană, având în vedere popularitatea imensă a calificărilor US Open pentru fani, dar după discuţii cu autorităţile sanitare locale şi cu echipa medicală a US Open, s-a stabilit că este decizia corectă pentru a se asigura sănătatea şi siguranţa tuturor”, se arată pe site-ul competiţiei.În calificări vor fi angrenaţi 256 de sportivi. În total, în săptămâna calificărilor în locul de desfăşurare a competiţiei se vor afla peste 2.500 de persoane: sportivi, angajaţi şi anturaj.Deoarece capacitatea indoor a Centrului Naţional de Tenis Billie Jean King a fost redusă pentru respectarea măsurilor sanitare, multe dintre facilităţile pentru sportivi, inclusiv locurile pentru masă, antrenament şi recreere au fost mutate în aer liber în zonele publice ale centrului pentru săptămâna calificărilor. “Având în vedere acest lucru, nu mai este suficient loc pentru a li se permite accesul fanilor în zonă şi a ne asigura că atât sportivii cât şi fanii sunt în siguranţă”, menţionează usopen.org.Turneul US Open se va desfăşura în perioada 30 august – 12 septembrie.