Veste uriasa de la US Open pentru Simona Halep. Favorita numarul 1 a fost eliminata. Cum e ajutata romanca

Pentru ca Ashleigh Barty si Simona Halep au refuzat participarea la turneul de la New York, postura de favorita numarul 1 i-a revenit in acest an cehoaicei Karolina Pliskova. Astfel, Pliskova era una dintre cele doua jucatoare, alaturi de americanca Sofia Kenin, care avea sanse teoretice de a o depasi pe Simona in clasamentul WTA Din fericire pentru Halep, Karolina Pliskova a fost invinsa in noaptea trecuta, in turul al doilea, de frantuzoaica Caroline Garcia (scor 1-6, 6-7), rezultat care a dezamagit-o cumplit pe cehoaica. "Nu sunt un robot", a spus ea la conferinta de presa, justificand evolutia mai slaba ca de obicei.Pentru Simona Halep e foarte importanta pastrarea locului 2 in lume la finalul US Open, conditii in care va avea statutul de cap de serie numarul 2 la Roland-Garros, turneul de Grand Slam care urmeaza, la finalul lui septembrie, si la care romanca si-a anuntat participarea.