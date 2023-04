Vezi unde joaca tenismenele romance saptamana aceasta

Dupa succesul din FedCup, cele mai bune trei tenismene romance participa la puternicul turneu de la Doha in Qatar, dotat cu premii in valoare de 2,36 milioane de dolari.

Monica Niculescu (54 WTA) va intra in competitie marti contra unei necunoscute, Fatma Al Nabhani (460 WTA) din Oman. Castigatoarea va da piept cu invingatoarea din meciul Eugenie Bouchard - Bethanie Mattek-Sands.

Tot marti isi va face debutul si Sorana Carstea (26 WTA) impotriva rusoaicei Alla Kudryavtseva (119 WTA). Castigatoarea o va infrunta pe Agnieszka Radwanska din Polonia.

Simona Halep (10 WTA) va sta in primul tur, ea urmand sa intre in competitie abia miercuri, in turul al doilea, cand va juca impotriva castigatoarei dintre Kaia Kanepi (27 WTA) si Varvara Lepchenko (51 WTA).

De la turneul din Qatar si-au anuntat retragerea numarul unu mondial Serena Williams (accidentata), dar si castigatoarea ultimelor doua editii, Viktoria Azarenka. Pe tabloul pricipal vor fi prezente insa alte nume mari, printre care chinezoaica Li Na, castigatoarea Australian Open din acest an.