Nu i-a venit sa creada. Victoria Azarenka a invins-o pe Serena Williams la US Open si va juca finala

Osaka s-a impus in semifinale, cu scorul de 7-6 (1), 3-6, 6-3, in fata lui Brady, locul 41 WTA si cap de serie numarul 28.Serena Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 3, a fost invinsa de Azarenka tot in trei seturi, scor 1-6, 6-3, 6-3. La finalul intalnirii, tenismena din Belarus a avut o reactie emotionanta, de descatusare, parca nevenindu-i sa creada ce a realizat.Pentru Azarenka este prima victorie in fata lui Williams la un turneu major. Ea va juca prima finala de grand slam dupa 2013. "Sapte este numarul meu preferat, asa ca presupun ca a fost predestinat sa fie astfel", a declarat Victoria Azarenka, glumind cu privire la perioada trecuta de cand a jucat ultima data o finala de grand slam. "Sunt recunoscatoare pentru aceasta oportunitate, pentru ca am putut juca in fata unei astfel de campioane intr-o semifinala. Drumul spre finala iti cere sa invingi cele mai bune jucatoare, iar astazi a fost categoric acea zi", a adaugat Azarenka.Pentru Osaka este a treia finala de grand slam, dupa cele castigate in 2018 la US Open si in 2019 la Australian Open . "Simt ca sunt altfel psihic de aceasta data. Am invatat multe din tot ce am trait la turneele din circuit. Ma simt mai puternica psihic, ma simt mai in forma acum. Va fi interesant de vazut ce va fi", a afirmat Naomi Osaka.Osaka si Azarenka ar fi trebuit sa joace si finala Western & Southern Open, in urma cu aproape doua saptamani. dar japoneza s-a retras atunci din cauza unei probleme musculare.