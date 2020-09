Victoria Azarenka revine dupa 7 ani intr-o semifinala de Grand Slam. Meci de vis cu Serena Williams pentru un loc in finala la US Open

Ararenka, 31 de ani, s-a impus dupa un meci de 73 de minute. Ea va evolua, joi, in penultimul act cu americanca Serena Williams , locul 8 WTA si cap de serie numarul 3.Sportiva din Belarus a jucat ultima data intr-o semifinala de Grand Slam, in 2013, la Australian Open , cand a castigat trofeul. In palmaresul ei mai figureaza un succes la Melbourne , in 2012, si doua finale la US Open, in 2012 si 2013, ambele pierdute in fata Serenei Williams, in trei seturi.De altfel, intre cele doua sportive este o rivalitate istorica. Williams conduce cu 18-4 in intalnirile directe.In cealalta semifinala se vor intalni, tot joi, Japoneza Naomi Osaka , locul 9 WTA si cap de serie numarul 4, si americanca Jennifer Brady, locul 41 WTA si cap de serie numarul 28.